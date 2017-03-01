 

Украинские аграрии уже экспортировали почти 30 миллионов тонн зерновых

01 марта 2017 г. 19:03
Источник: УНИАН
4 просмотра

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 13,6 миллиона тонн, ячменя – около 4,7 миллиона тонн, кукурузы – 11,1 миллиона тонн.

Украинские аграрии с начала 2016-2017 маркетингового года (МГ, июль 2016 – июнь 2017) экспортировали 29,432 миллиона тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 13,6 миллиона тонн, ячменя – около 4,7 миллиона тонн, кукурузы – 11,1 миллиона тонн.

Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 242,8 тысячи тонн муки, из которых 241,9 тысячи тонн составляет пшеничная мука и 900 тонн – другие виды этого продукта.

По итогам 2016-2017 МГ украинские аграрии планируют установить рекорд по экспорту зерновых, поставив на внешние рынки 41,6 миллиона тонн этих культур. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2015-2016 МГ на уровне 39,4 миллиона тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, Украина в 2016 году собрала 65,95 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує всіх бажаючих на випуск курсантів та День відкритих дверей, який відбудеться 4 березня 2017 року. Початок о 10:00. м. Харків, пр. Л. Ландау, 27.Т: (057) 73- 98- 300.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.