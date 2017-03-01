Украинские аграрии уже экспортировали почти 30 миллионов тонн зерновых

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 13,6 миллиона тонн, ячменя – около 4,7 миллиона тонн, кукурузы – 11,1 миллиона тонн.

Украинские аграрии с начала 2016-2017 маркетингового года (МГ, июль 2016 – июнь 2017) экспортировали 29,432 миллиона тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 13,6 миллиона тонн, ячменя – около 4,7 миллиона тонн, кукурузы – 11,1 миллиона тонн.

Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 242,8 тысячи тонн муки, из которых 241,9 тысячи тонн составляет пшеничная мука и 900 тонн – другие виды этого продукта.

По итогам 2016-2017 МГ украинские аграрии планируют установить рекорд по экспорту зерновых, поставив на внешние рынки 41,6 миллиона тонн этих культур. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2015-2016 МГ на уровне 39,4 миллиона тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, Украина в 2016 году собрала 65,95 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.