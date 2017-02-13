 

"Укравтодор" пообещал строить новые наземные пешеходные переходы

13 февраля 2017 г. 17:23
Источник: УНИАН
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Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") с 2017 года начнет строительство безопасных наземных пешеходных переходов для сокращения смертности на дорогах.

Как сообщила пресс-служба агентства, программа будет реализована в соответствии с современными международными стандартами.

"В частности, будут установлены предупредительные знаки переходов не только на обочине дороги, но и над проезжей частью, что повысит видимость зоны перехода с 100-150 м до 800-900 м. При необходимости в рамках перехода будет установлено дополнительное освещение и организованы островки безопасности", - говорится в сообщении.

В "Укравтодоре" добавили, что новый стандарт наземных переходов появился еще 3 года назад, однако этому вопросу не уделялось должного внимания.

"Как результат, Украина продолжает занимать первое место в Европе по количеству пострадавших в ДТП. В частности, в прошлом году на украинских дорогах погибло 4003 человека, пострадали - 31 000", - добавили в госагентстве.

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