 

"Укроборонпром" объяснил, почему современные украинские танки и бронемашины идут не в ВСУ, а на экспорт

26 января 2017 г. 11:43
Источник: УНИАН
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Об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома". "Государство способно закрывать только минимальные потребности, без инвестиций в производство, без инвестиций в технологии. Для сравнения, оборонный бюджет России почти 50 млрд долл., он больше, чем весь консолидированный бюджет Украины", – отметили в концерне. 

В "Укроборонпроме" рассказали, что самостоятельно вышли на разработку и производство таких новинок, как "Дозор", "Фантом", "Горлица". Также важным фактором развития оборонки является экспорт, наращивание которого поможет вооружить украинскую армию.

"Каждый проданный на экспорт танк – это несколько танков для нашей армии за счет налогоплательщиков других стран. Эту простую аксиому должны запомнить все. Экспорт позволяет нам масштабировать производство, вкладывать в новые станки, обучать людей, поднимать их экспертизу. Критиковать его могут только невежды и откровенные враги украинской независимости", – добавили в "Укроборонпроме".

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