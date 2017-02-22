"Укроборонпром" планирует на 2017г производство, ремонт и модернизацию более 600 ед. ВВТ в рамках госгарантий для ОПК

Предприятия-участники госконцерна "Укроборонпром" планируют в 2017 году изготовить, отремонтировать и модернизировать по заказу Минобороны в рамках контрактов под госгарантии свыше 600 ед. вооружения и военной техники (ВВТ), сообщила в среду пресс-служба госконцерна.

Согласно сообщению, на сегодняшний день к работе по заключенным таким образом контрактам уже приступили 10 предприятий "Укроборонпрома". В частности, уже начаты работы с бронетехникой: это объясняется долгим циклом ее изготовления, уточняют в госконцерне.

Как сообщалось, гособоронзаказ на 2017-2019 гг. одобрен на заседании СНБОУ 27 января, введен в действие указом президента 13 февраля и утвержден на заседании правительства 14 февраля. В госбюджете-2017 на развитие вооружений и военной техники по линии Министерства обороны предусмотрено 6,5 млрд грн.

Как заявил в среду президент Украины Петр Порошенко, в 2017 году на разработку и закупку нового и модернизированного вооружения будет направлено около 9 млрд грн.