 

"Укроборонпром" сменит четверть руководителей крупных предприятий военно-промышленной сферы

09 февраля 2017 г. 13:53
Источник: УНИАН
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Государственный военно-промышленный концерн «Укроборонпром», объединяющий предприятия сферы безопасности, производства и продажи вооружений, намерен сменить 25% руководителей подконтрольных компаний в рамках ежегодной кадровой ротации.  

Как отмечается в сообщении пресс-службы концерна, смена руководителей является общепринятой европейской практикой и основывается на результатах работы менеджеров и выполнения ими производственных ориентиров - так называемых KPI (Key Performance Indicators), касающихся стратегического видения развития предприятий, социального обеспечения работников, привлечения инвестиций в научную деятельность и производство. 

Как подчеркнули в «Укроборонпроме», кадровые решения приняты в отношении руководства таких компаний, как "Житомирский бронетанковый завод", "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А.А. Морозова ", КБ "Артиллерийское вооружение", Научно-производственный комплекс "Искра" и ряда других.  

«Ежегодный мониторинг эффективности работы топ-менеджмента является стандартной бизнес-практикой. В начале года директор берет на себя определенные обязательства по производству, финансовым показателям, внедрению социальных стандартов. Выполнил - молодец, можешь рассчитывать на дальнейший карьерный рост. Не выполнил - спасибо, но на твое место должен прийти другой, более мотивированный руководитель», - прокомментировали принятые решения в «Укроборонпроме».

По мнению руководства госконцерна, такая модель отношений создает здоровую конкуренцию и помогает минимизировать коррупционную составляющую, а также сразу определяет управленческие цели, которых необходимо достичь.

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