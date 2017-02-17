Укрпочта планирует стать почтовым банком

«Укрпочта» планирует открывать и вести почтовые счета на условиях, которые будут специально определены для национального оператора.

«Выпуск к почтовым счетам платежных карт (прежде всего национальной системы «Простір») и осуществление операций с их использованием. Привлечение денег и их размещение через Нацбанк по специально определенному порядку (депозитные и текущие счета). Инкассация средств и перевозка валютных ценностей. Предоставление других банковских услуг по агентстким договорам», - такие ключевые задачи поставила перед собой «Укрпочта».

В презентации компании говорится, что открытие почтовых счетов не предусматривает кредитование физических или юридических лиц, поэтому риски потери денег, которые граждане и компании будут хранить на почтовых счетах, отсутствуют.

В «Укрпочта» считают, что это не будет означать увеличение госсектора, а компания просто предоставит 35% украинцам доступ к cashless-сегменту (речь о 16 млн украинцев, которые живут в 28 тыс. небольших населенных пунктах), ведь банки сейчас присутствуют только в 6% населенных пунктов и обслуживают 65% населения (у «Укрпочты» оба показателя 100%).

Сейчас «Укрпочта» осуществляет 45% общего объема выплаты пенсий и 28% денежных переводов. При этом отсутствие инвестиций в технологии привело к потере компанией доли рынка. Если в 2011 году «Укрпочта» 109 млн раз выплачивала пенсии своим клиентам, то в 2016 году на 35% меньше - 71 млн раз. Из-за этого «Укрпочта» теряет по 120 млн грн в год дохода с 2013 года.

В структуре дохода «Укрпочты» финансовые услуги занимают 46% (32% - от выплаты пенсий, 9% - прием платежей, 5% - пересылка почтовых переводов). Ожидается, что к 2021 году количество переводов и платежей вырастет с 4,1 до 6,7 на душу населения в год.

Для реализации этих планов «Укрпочта» инвестирует $38 млн в закупку 2500 новых банкоматов, а $111 млн - в IT.