Укрспирт приостанавливает производство для проведения аудита

24 апреля 2017 г. 13:58
Источник: ЛІГА.net
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Государственное предприятие Укрспирт приостанавливает производство для проведения аудита. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"Впервые за последние несколько лет государственное предприятие Укрспирт проводит технический аудит, аудит хозяйственной деятельности и баланса остатков. Для этого временно приостановлены производственные мощности ГП", - сказано в сообщении.

Отмечается, что предварительно проведены переговоры с крупнейшими операторами алкогольного рынка и достигнуто полное взаимопонимание между ГП Укрспирт и производителями ликеро-водочной продукции.

Товарная продукция ГП Укрспирт поставляется всем контрагентам согласно предварительно заключенным договорам, заявляют на госпредприятии.

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