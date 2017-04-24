Государственное предприятие Укрспирт приостанавливает производство для проведения аудита. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"Впервые за последние несколько лет государственное предприятие Укрспирт проводит технический аудит, аудит хозяйственной деятельности и баланса остатков. Для этого временно приостановлены производственные мощности ГП", - сказано в сообщении.

Отмечается, что предварительно проведены переговоры с крупнейшими операторами алкогольного рынка и достигнуто полное взаимопонимание между ГП Укрспирт и производителями ликеро-водочной продукции.

Товарная продукция ГП Укрспирт поставляется всем контрагентам согласно предварительно заключенным договорам, заявляют на госпредприятии.