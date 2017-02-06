 

"Укрзализныця" назвала сумму убытков от блокады Донбасса

06 февраля 2017 г. 19:59
Источник: РБК-Украина
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Блокада Донбасса уже нанесла убытки на несколько миллионов гривен

Железнодорожная блокада Донбасса уже нанесла убытки на сумму в 8,4 млн гривен, заблокировано передвижение двух тепловозов и нескольких десятков вагонов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

Сообщается, что участники блокады Донбасса наносят железнодорожной отрасли материального ущерб, финансовые потери и репутационные риски. На данный момент  заблокировано движение тепловоза и 57 порожних грузовых вагонов на перегоне Шипилово-Светланово и маневрового тепловоза на одном из путей перегона Курдюмовка-Бахмут-2.

"Сумма причиненного ущерба от действий блокировщиков уже достигла 8,4 млн грн. На перегоне Шипилово-Светланово посторонние повредили колею - вырезали 1 м рельса", - говорится в сообщении.

"Укрзализныця" призывает участников блокады Донбасса разблокировать движение поездов.

Ранее сообщалось, что в связи с блокадой Донбасса Славянская ТЭС перешла на аварийный режим.
 

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