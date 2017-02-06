"Укрзализныця" назвала сумму убытков от блокады Донбасса

Блокада Донбасса уже нанесла убытки на несколько миллионов гривен

Железнодорожная блокада Донбасса уже нанесла убытки на сумму в 8,4 млн гривен, заблокировано передвижение двух тепловозов и нескольких десятков вагонов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

Сообщается, что участники блокады Донбасса наносят железнодорожной отрасли материального ущерб, финансовые потери и репутационные риски. На данный момент заблокировано движение тепловоза и 57 порожних грузовых вагонов на перегоне Шипилово-Светланово и маневрового тепловоза на одном из путей перегона Курдюмовка-Бахмут-2.

"Сумма причиненного ущерба от действий блокировщиков уже достигла 8,4 млн грн. На перегоне Шипилово-Светланово посторонние повредили колею - вырезали 1 м рельса", - говорится в сообщении.

"Укрзализныця" призывает участников блокады Донбасса разблокировать движение поездов.

Ранее сообщалось, что в связи с блокадой Донбасса Славянская ТЭС перешла на аварийный режим.

