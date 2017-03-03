Укрзализныця в январе вышла в профицит - Балчун

Доходы ПАО «Укрзализныця» за январь 2017 года составили 6,3 млрд грн, что на 1,3 млрд грн больше января прошлого года. Как результат, деятельность Укрзализныци в январе текущего года была прибыльной.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава правления компании Войцех Балчун.

"Кладем на стол сухую справку. Информация относительно финансово-экономических показателей ПАО «Укрзалізниця» за январь 2017 год. По оперативным данным, за январь 2017 года доходы ПАО «Укрзалізниця» составляли 6,3 млрд грн, что больше января прошлого года на 1,3 млрд грн. Как результат, деятельность ПАО «Укрзалізниця» в январе текущего года была прибыльной", - сообщил он.

По словам Балчуна, за январь 2017 года перевезли 28,3 млн тонн грузов, что больше отчета за январь 2016 года на 25%.