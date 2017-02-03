В 2016 году потребление газа в Украине сократилось на 2%

В 2016 году потребление природного газа в Украине по сравнению с 2015 годом сократилось на 2% или на 0,6 млрд куб. м (с 33,8 до 33,2 млрд куб. м).

Об этом свидетельствуют основные показатели деятельности газового рынка Украины, опубликованные НАК "Нафтогаз Украины".

В частности, бытовые потребители использовали 11,9 млрд куб. м газа, что на 0,6 млрд куб. м больше, чем в 2015 году (+5%).

При этом использование газа промышленными потребителями сократилось на 1,3 млрд куб. м (с 11,2 до 9,9 млрд куб. м, -12%).