 

В день Валентина доллар уступил гривне несколько копеек

14 февраля 2017 г. 18:20
Источник: УНИАН
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Гривня на межбанке к закрытию торгов установилась на уровне 27,08/27,14 грн/долл.

Во вторник, 14 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,08/27,14 грн/долл., сообщил дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,7372/28,7982 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4718/0,4733 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,2305 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 608 сделок на сумму 274,82 млн долл.

В понедельник, 13 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,30/27,36 гривни/доллар

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9625/29,0234 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4705/0,4720 гривни/рубль.

 

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