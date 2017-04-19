В Департаменте образования решили, какие школы отремонтировать

Об этом сообщила глава департамента Ольга Деменко. Дополнительно на нужды сферы образования выделено 38 миллионов гривен. В первую очередь, сообщила Деменко, деньги пойдут на ремонт текущих кровель в школах, а также на открытие детских садов. В частности, на сессии приняли решение о создании трех коммунальных садиках: «Дошкольное учебное учреждение (ясли-сад) №73 Харьковского городского совета» по ул. Балканской, 17-а, «Дошкольное учебное учреждение (ясли-сад) №394 Харьковского городского совета» по пр. Московскому, 250-б, «Дошкольное учебное учреждение (ясли-сад) № 181 Харьковского городского совета» по пр. Ново-Баварскому, 86.