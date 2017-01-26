В ЕС намерены продолжать строить циркулярную экономику

Европейский союз (ЕС) предпринял новые шаги по пути развития циркулярной экономики (экономики с многооборотным использованием продукции).

"Построение циркулярной экономики в Европе - это один из важнейших приоритетов нынешнего состава Комиссии, мы добились хорошего прогресса и планируем новые проекты в 2017 году", - объявил на пресс-конференции первый зампред Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс.

"Мы замыкаем цикл проектирования, производства, потребления и управления отходами, создавая тем самым зеленую, многооборотную и конкурентоспособную (экономику) Европы", - отметил он.

В четверг на пресс-конференции в Еврокомиссии были представлены отчет о первых результатах принятого в декабре 2015 года плана действий и директива для стран-членов ЕС о преобразовании отходов в энергию. На пресс-конференции также было объявлено о создании платформы финансовой поддержки проекта Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), предложены изменения в законодательство ЕС, регулирующее использование некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании.

Как отмечается в коммюнике ЕК, циркулярная экономика обеспечивает значительную экономию энергии и серьезные экологические преимущества. Она создает рабочие места и возможности для социальной интеграции. Проект тесно связан с основными приоритетами ЕС по занятости и экономическому и росту, инвестициям, социальной повестке дня и инновациям в производстве.