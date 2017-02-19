В госбюджете на развитие культуры предусмотрено 3 млрд грн

В Государственном бюджете Украины на 2017 год на развитие культуры предусмотрено более 3 млрд грн. Об этом говорится в поздравлении премьер-министра Владимира Гройсмана с Международным днем родного языка, опубликованном на сайте Кабинета министров.

"В Государственном бюджете Украины на 2017 год на развитие украинской культуры предусмотрено более 3 млрд гривен, в том числе на кинематограф, имиджевые украинские проекты в мире по разным направлениям, запуск украинского института книги", — говорится в сообщении.

"В деле формирования и защиты нашего информационного пространства важным является создание условий и преференций для продуцирования и распространения собственного культурного продукта, в частности, на украинском языке. Убежден, что сегодня впервые за годы независимости реализуется полноценная протекционистская политика по защите и развитию украинского языка и культуры", — подчеркнул Гройсман.