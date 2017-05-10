В государственный бюджет от крупного бизнеса поступило более 5,8 миллиардов гривен

10 мая 2017 г. 17:44
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Проведенный анализ поступлений от крупных плательщиков показал, что за январь-апрель 2017 года в государственный бюджет поступило более 5,8 млрд. грн. платежей. Об этом сообщила начальник Харьковского управления Офиса крупных плательщиков налогов ГФС Галина Феденко.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года уплата возросла на 340 млн. грн., или на 6,2%. Достигнуто увеличение поступлений по акцизному налогу на 727 млн. грн. (+ 21,7%), налогу на добавленную стоимость - на 271 млн. грн. (+ 24,4%), налогу на доходы физических лиц в части, которая платится в государственный бюджет, - на 11,8 млн. грн. (+16,8%).

«Только на протяжении апреля этого года в государственный бюджет собрано более 1,4 млрд. грн., что на 250 млн. грн., или на 20% превышает прошлогодний показатель»,- заявила Галина Феденко.

Наибольший прирост платежей к прошлому году произошел по акцизному налогу в 1,8 раз и по налогу на доходы физических лиц в части, которая платится в государственный бюджет, на 17,6 %.

Начальник Харьковского управления отметила, что наибольшие суммы в Государственный бюджет с начала года уплатили ЧАО «Филип Моррис Украина», ПАО «Турбоатом», КП «Харьковские тепловые сети», ООО « Куб-Газ», ЧАО «Артвайнери», ПАО «Харьковская ТЭЦ-5», ПАО «Хартковгаз».

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