В Харькове утвердили новые тарифы на услуги по содержанию домов

Тарифы на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий, которые находятся в коммунальной собственности, повысятся для харьковчан с 1 июня 2017 года.

Новые тарифы утвердили сегодня, 10 мая, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.

Как сообщил заместитель городского головы - директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев, тарифы не корректировались около пяти с половиной лет - с 2012 года.

За это время тариф на электроэнергию увеличился в 4,6 раза (с 0,3648 грн в действующих тарифах до 1,6800 грн в плановых тарифах с НДС за 1 кВт/ч). Удельный вес затрат на электроэнергию в полной себестоимости составляет 16,8%.

Кроме того, затраты на оплату труда в действующем тарифе рассчитывались исходя из минимальной зарплаты в размере 991,33 грн (4 квартал 2011 года), а в новом – исходя из прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который применяется как расчетная величина для определения должностных окладов и заработной платы работников предприятий, который в настоящее время составляет 1600 грн. Кроме того, на рост тарифов повлияло увеличение уровня минимальной зарплаты с 1 января 2017 года до 3200 грн. Таким образом, удельный вес расходов на оплату труда и единого социального взноса в полной себестоимости составляет более 70%.

Всего харьковчане оплачивают 12 услуг, которые входят в содержание домов, сооружений и придомовых территорий, – уборка придомовой территории, техническое обслуживание лифтов, обслуживание систем диспетчеризации, техобслуживание внутридомовых систем горячего водоснабжение, холодного водоснабжения, систем водоотведения, централизованного отопления и внутридомовых систем сливной канализации, обслуживание домовых и вентиляционных каналов, техобслуживание и текущий ремонт сетей электроснабжения и электрооборудования, освещение мест общего пользования, энергоснабжение лифтов.

Михаил Фатеев отметил, что перерасчет велся в течение трех лет, но, по решению Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, тарифы все это время не повышали.

«Городской голова принимал решения не повышать тарифы исходя из социально-экономического положения людей, но сейчас удельный вес в тарифе на электроэнергию составляет около 17%, и с учетом роста минимальной зароботной платы эта стоимость уже не возмещает необходимых затрат по оказанию услуг. Тарифы рассчитывались индивидуально по каждому из домов. Например, если в доме нет лифта или не освещаются места общего пользования, он меньше. Все зависит от необходимых затрат на каждый из домов», - отметил Михаил Фатеев.

Он подчеркнул, что харьковчане имеют право на перерасчет. Если, например, лифт в подъезде не работал три дня - сумму на затраты по его обслуживанию вычтут из счета за следующий месяц.

Тарифные изменения размещены на подъездах жилых домов.

С новыми тарифами можно ознакомиться здесь.