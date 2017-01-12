В Кабмине пояснили, почему ЕС не дает денег

Единственным препятствием для получения Украиной второго транша в 600 млн евро макрофинансовой помощи от Евросоюза является отмена моратория на экспорт леса. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в интервью 5 каналу.

"Этот вопрос (мораторий на экспорт леса-кругляка – ред.) является таким себе нашим раздражителем, и уже долгое время. К сожалению, это большая проблема, потому что это единственный вопрос, который блокирует получение дальнейшей помощи со стороны ЕС, макрофинансовой помощи, не кредитной", – рассказала Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, речь идет о 600 млн евро из 1,8 млрд евро, которые должны были быть предоставлены Украине в трех траншах.

"Первый был получен давно и второй должен был быть получен вот уже год. И, к сожалению, мы не смогли разблокировать на данный момент вопрос о снятии моратория на экспорт леса-кругляка", – посетовала Климпуш-Цинцадзе.

Она отметила, что Украина введением моратория на экспорт леса нарушила свои обязательства в рамках ВТО и в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Также Климпуш-Цинцадзе считает, что мораторий, по сути, не работает.

"Мы видим продолжение вырубки лесов, мы видим продолжение контрабандного вывоза этого леса-кругляка за границу. Мы видим увеличение каких-то странных категорий товаров на экспорт, например, поддержек для шахт. Я только не знаю, в каких странах ЕС у нас сейчас шахты так активно строятся, что у нас такой вал этих стоек для шахт идет, то есть под видом этих стоек для шахт вывозится, по сути, лес-кругляк", – сказала вице-премьер.

Она сообщила, что Украина проводит определенные шаги по борьбе с незаконной вырубкой леса: презентован пилотный проект, который показывает точные вырубки лесов в режиме онлайн, запрещены любые санитарные вырубки леса.

"Но вместе с тем, нам надо найти общее решение с депутатами, с Верховной Радой, каким образом мы, может, хотя бы поэтапно или в какой-то другой способ могли бы отменить мораторий", – пояснила Климпуш-Цинцадзе.