 

В Кабмине предлагают упростить процедуру регистрации плательщиков НДС и единого налога

01 марта 2017 г. 11:43
Источник: УНИАН
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Министерство экономического развития и торговли Украины предлагает правительству утвердить, а парламенту принять изменения в Налоговый кодекс Украины, суть которых в том, чтобы упростить процедуру регистрации и перерегистрации плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС) и единого налога.

Об этом говорится в проекте закона, разработанном Минэкономразвития и обнародованном на сайте министерства. 

Согласно пояснительным документам к проекту закона, его основная задача - разрешить регистрацию субъектов хозяйствования в качестве плательщиков НДС на основании заявлений, поданных в контролирующий орган в электронной форме с электронной подписью, сократить до одного дня время обработки заявлений о регистрации плательщиков НДС и\или единого налога, отменить необходимость перерегистрации плательщика НДС в случае смены места жительства или личных данных. 

«В то же время, проект закона должен пройти внешнее согласование с Министерством финансов Украины, Министерством юстиции Украины, Министерством внутренних дел Украины, Министерством социальной политики Украины, Государственной регуляторной службой Украины, Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку Украины», - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В ней также сказано, что проект закона входит в общий пакет документов, который готовит правительство Украины в рамках улучшения позиции нашей страны в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business, где Украина в 2016 году поднялась на 3 пункта – до 80-го места с 83-го. Наибольший прогресс Украина показала в упрощении открытия бизнеса (20-е место из 190), наихудший – в сфере борьбы с коррупцией (140-е место из 190). 

По плану правительства, в текущем году наша страна может войти в ТОП-50 рейтинга Doing Business, а в 2018 году – в ТОП-20. Однако для этого необходимо принять значительный пакет законопроектов - более 30, часть из которых уже зарегистрирована в парламенте, а часть должна быть утверждена правительством.

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