В Кабмине рассказали, сколько средств потребуется на осовременивание пенсий

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что для осовременивания пенсий дополнительно нужно 30-40 млрд гривен, передает его пресс-служба.

"Пенсия - это производная от заработной платы. В стране, где мизерные заработные платы не может быть высоких пенсий. Так же не может быть высоких пенсий в стране, где 50% работающих граждан или не платят ЕСВ, или платят его в неполном объеме. И состояние Пенсионного фонда - это отражение состояния экономики", - отметил Розенко.

Он заверил, что вопрос осовременивания пенсий будет одним из первых проектов Кабинета министров, который планируется реализовать в социальной сфере в 2017 году. По словам чиновника, для осовременивания пенсий дополнительно нужно 30-40 млрд гривен в зависимости от механизма, который будет использован.

"Поэтому мы очень рассчитываем на легализацию, мы очень рассчитываем на то, что повышение минимальной заработной платы даст дополнительный ресурс Пенсионному фонду, который мы прежде всего используем для того, чтобы выровнять ситуацию и восстановить справедливость в пенсионном обеспечении", - подчеркнул Розенко.