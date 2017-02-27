 

В "ЛНР" объявили российский рубль официальной денежной единицей

27 февраля 2017 г. 19:14
Источник: Зеркало недели
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В "ЛНР" рассчитывают на стабилизацию финансово-денежной системы. 

Основной денежной единицей в самопровозглашенной "Луганской народной республике" с 1 марта 2017 года станет российский рубль. Соответствующее постановление №67/17 опубликовано 21 февраля на сайте Совета министров "ЛНР".

"Совет Министров Луганской Народной Республики постановляет: 1.Установить, что основной денежной единицей на территории Луганской народной республики является российский рубль", - говорится в документе.

В постановлении отмечается, что рубль становится официальной денежной единицей "в целях принятия мер по стабилизации финансово-денежной системы, а также в связи с осуществлением финансовых операций на территории Луганской народной республики преимущественно в российских рублях".

Постановление вступает в силу с 1 марта 2017 года.

Служба безопасности Украины разоблачила механизм финансирования террористической организации "ЛНР" правительством Российской Федерации. По информации спецслужбы, "бюджетом ЛНР" на первый квартал текущего года предусмотрено поступление свыше одиннадцати миллиардов рублей (более 5 млрд грн).

Сообщалось также, что главари ОРДЛО требуют от Киева до первого марта снять транспортную блокаду временно оккупированных территорий Востока Украины.

 

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