 

В местный бюджет от крупного бизнеса Харькова дополнительно поступило более 37 миллионов гривен

27 декабря 2016 г. 17:58
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В Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС особое внимание уделяется предприятиям, которые имеют задолженность перед работниками по выплате заработной платы, выплачивают ее на уровне минимальной или имеют задолженность по налогу на доходы физических лиц перед бюджетом, поскольку «теневая» занятость, зарплата в «конвертах», а также возникающая на предприятиях задолженность по выплате зарплаты отрицательно влияют на наполнение местного бюджета.

В результате работы в этом направлении на протяжении января-ноября 2016 р. предприятиями Харьковского управления  в местный бюджет было уплачено более 37,0 млн. грн. в счет погашения задолженности по налогу на доходы физических лиц.

Также за 11 месяцев на предприятиях было выплачено работникам 100,2 млн. грн. в счет погашения задолженности по заработной плате, а также погашено 18 млн. грн. задолженности по единому взносу перед системой общеобязательного государственного социального страхования.

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