В местный бюджет от крупного бизнеса поступило 270 миллионов гривен

В течение І квартала поступления в местный бюджет от крупного бизнеса составили 270 млн. грн., которые будут направлены на потребности бюджетной сферы и социальные программы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уплата в местную казну выросла на 26,2 млн. грн.

По словам Председателя комиссии по реорганизации Специализированной ГНИ ОКП в г. Харькове МГУ ГФС, начальника инспекции Галины Феденко, прирост поступлений в местный бюджет произошел по таким основным налогам:

на 16,5% повысилась уплата налога с доходов физических лиц,

на 46,6% увеличилась уплата налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка,

в 1,5 раза возросли поступления платы за землю,

в 1,58 раз увеличилась уплата транспортного налога.

Только на протяжении марта текущего года в местный бюджет поступило 100 млн. грн. платежей.

Наиболее весомый вклад в местную казну обеспечили КП «Харьковские тепловые сети», ООО «Плариум Юкрейн», ПАО «Турбоатом», КП «Харьковоблэнерго», ПАО «Свет шахтера», АО «Новый стиль», ГП завод «Электротяжмаш».