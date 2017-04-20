 

В местный бюджет от крупного бизнеса поступило 270 миллионов гривен

20 апреля 2017 г. 17:55
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В течение І квартала поступления в местный бюджет от крупного бизнеса составили 270 млн. грн., которые будут направлены на потребности бюджетной сферы и социальные программы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уплата в местную казну выросла на 26,2 млн. грн.

По словам Председателя комиссии по реорганизации Специализированной ГНИ ОКП в г. Харькове МГУ ГФС, начальника инспекции Галины Феденко, прирост поступлений в местный бюджет произошел по таким основным налогам:

на 16,5% повысилась уплата налога с доходов физических лиц,
на 46,6% увеличилась уплата налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка,
в 1,5 раза возросли поступления платы за землю,
в 1,58 раз увеличилась уплата транспортного налога.

Только на протяжении марта текущего года в местный бюджет поступило 100 млн. грн. платежей.

Наиболее весомый вклад в местную казну обеспечили КП «Харьковские тепловые сети», ООО «Плариум Юкрейн», ПАО «Турбоатом», КП «Харьковоблэнерго», ПАО «Свет шахтера», АО «Новый стиль», ГП завод «Электротяжмаш».

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