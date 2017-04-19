В метрополитене «распилят» 5 миллионов на билетиках?

Сообщение о том, что окружение директора метрополитена без проведения аукциона получило на кануне 5 миллионов на модернизацию терминалов для продажи билетов, сообщили активисты ГО «Харьковскйи антикоррупционный центр».

По данным реестров, КП «Харьковский метрополитен» заключило 12 соглашений с ООО «Турникет-М» по модернизации оборудования реализации проездных билетов общей стоимостью 4,9 миллиона гривен.

Отчеты о проведении закупки опубликованы на веб-портале Уполномоченного органа по вопросам закупок «Прозорро».

Соглашения на выполнение работ по каждой станции заключили отдельно, аукцион метрополитен тоже проводить не стал. Более того, в отчетах о заключении договора нет информации что именно планируется модернизировать.

Речь идет о модернизации оборудования реализации проездных билетов на станциях «Университет», «Исторический музей», «Проспект Гагарина», «Холодная Гора», «Пушкинская», «Центральный рынок», «Индустриальная», «Южный вокзал», «Героев Труда »,« Дворец Спорта »,« Академика Барабашова »,« Архитектора Бекетова ».

ООО «Турникет-М» принадлежит Ивану Кравцову. Директором предприятия является Александр Ладоненко. Кравцов также был учредителем ООО «Старсен», ООО «Инвест-тур» и частно-производственной фирмы «Ника».

В 2012 году единственным учредителем ООО «Старсен» был Александр Стаматиной, сын генерального директора КП «Харьковский метрополитен» Вячеслава Стаматина и вице-мэра Марины Стаматиной, которая также является бизнес-партнером гражданской жены Геннадия Кернеса, Оксаны Гайсинской.

А Вячеслав Стаматиной до 2011 года был основателем ППФ «Ника», которую переписал также на Ивана Кравцова.

ООО «Турникет-М» получило с 2013 года от метрополитена подрядов на десятки миллионов гривен.

Кроме того, метрополитена, ООО «Турникет-М» указало, что сотрудничало только с ООО «Димарис» (Александр Коровкин, Андрей Шаптала и Владислав Ткаченко) и ООО «Фьорд» (Ольга Солопов и тот же Владислав Ткаченко), фирмами контролирующих Центральный и Конный рынки, соответственно. Владельцами фирм является ближайшее окружение Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Кроме того, недавно Кравцов продал девушке Александра Стаматина - Полине Гилева помещения, задешево приобрел у горсовета.

Почему сделка заключена без проведения торгов сегодня депутат и соучредитель Антикоррупционного центра Игорь Черняк спросил на сессии горсовета, но мэр предложил проголосовать, а с ответом обождать.