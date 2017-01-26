В Минэкономразвития подсчитали объемы украинского экспорта

Об этом говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли Украины.

Ключевыми статьями экспорта, согласно информации министерства, стали продукция агросектора - 13,57 млрд долл., металлургии - 7,6 млрд долл. и продукция машиностроения - 3,94 млрд долл. При этом рост экспорта продемонстрировал только агросектор - на 4,1%, экспорт металлургии и машиностроения сократился на 13,2% и 9,9% соответственно. В региональном разрезе снижение темпов роста продемонстрировали ключевые индустриальные области страны, включая Днепропетровскую, Харьковскую, Одесскую области и непосредственно Киев. Положительная динамика экспорта зафиксирована только во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Луганской областях.

Факторами, ухудшившими показатели экспорта, в Минэкономразвития считают: сохранение товарного и транзитного эмбарго со стороны России, сохраняющуюся социально-экономическую и политическую нестабильность, войну на востоке страны, а также значительную сырьевую ориентированность экономики и отсутствие возможностей для кредитования реального сектора. «Негатив усилили также системные проблемы в экономике - сложности с возвращением НДС, банковские ограничения, коррупция в контролирующих органах, включая таможню», - отмечается в сообщении Минэкономразвития.

Комментируя ситуацию, торговый представитель Украины Наталья Микольская на своей странице в социальной сети Facebook отметила: «Экспорт в ноябре 2016 года превысил показатель экспорта в 2015 году на 474 млн долл. Экспорт и далее имеет негативную тенденцию, но темпы падения замедляются. Растет экспорт продукции переработки, идет переориентация на новые рынки».