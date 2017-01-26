 

В Минэкономразвития подсчитали объемы украинского экспорта

26 января 2017 г. 12:49
Источник: УНИАН
17 просмотров

Об этом говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли Украины.  

Ключевыми статьями экспорта, согласно информации министерства, стали продукция агросектора - 13,57 млрд долл., металлургии - 7,6 млрд долл. и продукция машиностроения - 3,94 млрд долл. При этом рост экспорта продемонстрировал только агросектор - на 4,1%, экспорт металлургии и машиностроения сократился на 13,2% и 9,9% соответственно. В региональном разрезе снижение темпов роста продемонстрировали ключевые индустриальные области страны, включая Днепропетровскую, Харьковскую, Одесскую области и непосредственно Киев. Положительная динамика экспорта зафиксирована только во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Луганской областях.

Факторами, ухудшившими показатели экспорта, в Минэкономразвития считают: сохранение товарного и транзитного эмбарго со стороны России, сохраняющуюся социально-экономическую и политическую нестабильность, войну на востоке страны, а также значительную сырьевую ориентированность экономики и отсутствие возможностей для кредитования реального сектора. «Негатив усилили также системные проблемы в экономике - сложности с возвращением НДС, банковские ограничения, коррупция в контролирующих органах, включая таможню», - отмечается в сообщении Минэкономразвития. 

Комментируя ситуацию, торговый представитель Украины Наталья Микольская на своей странице в социальной сети Facebook отметила: «Экспорт в ноябре 2016 года превысил показатель экспорта в 2015 году на 474 млн долл. Экспорт и далее имеет негативную тенденцию, но темпы падения замедляются. Растет экспорт продукции переработки, идет переориентация на новые рынки».

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.