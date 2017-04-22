В МВФ назвали неизбежным повышение пенсионного возраста украинцев

Повышение эффективного пенсионного возраста является критически важным для продолжения сотрудничества Украины и Международного валютного фонда

Об этом заявил директор европейского департамента МВФ Пол Томсен.

"Пенсии очень низкие, их реальный размер был уменьшен инфляцией. Есть необходимость их увеличения, но это должно происходить параллельно с параметрическими изменениями в пенсионной системе, которые позволят восстановить финансовую жизнеспособность. Следовательно, да, повышение низкого возраста выхода на пенсию, повышение эффективного пенсионного возраста - критически важно", - заявил Томсен.

Он отметил, что вокруг этого вопроса идут дискуссии в контексте следующего пересмотра программы сотрудничества МВФ и Украины. "Таким образом, ответ - да, пенсионная реформа - важная часть следующего пересмотра программы, и повышения эффективного пенсионного возраста является ее (пенсионной реформы - ред.) частью", - сказал представитель МВФ.

По его словам, пенсионная реформа была частью программы сотрудничества Украины и Фонда с самого ее начала, и несколько раз откладывалась.

"Украина имеет серьезные проблемы с пенсионной системой. Я думаю, что это второй по величине дефицит пенсионного фонда в мире. Это комплексная проблема. В Украине очень большое количество пенсионеров по отношению к количеству людей, которые платят взносы в пенсионный фонд, это соотношение 1 к 1", - подчеркнул Томсен.

Напомним, ранее МВФ заявил, что Украина не может позволить себе медлить с всеобъемлющей пенсионной реформой, в том числе путем повышения эффективного пенсионного возраста.