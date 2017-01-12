В МВФ планируют решить вопрос с кредитом Украине в ближайшие недели

В МВФ ждут выполнения властями Украины требований фонда и готовы назначить заседание совета директоров.

Миссия МВФ ближайшие недели может рекомендовать совету директоров Фонда провести третий пересмотр программы EFF, сообщил официальный представитель Фонда Джерри Райс.

"Мы ожидаем, что это будет скоро, в ближайшие недели. Если предположить, что все оставшиеся вопросы скоро будут решены, то предложение завершить очередной пересмотр программы может быть представлен совету директоров МВФ в ближайшие недели", - сказал он во время традиционного пресс-брифинга в Вашингтоне.

Открытая в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом около 17 млрд долларов первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы и выделение траншей. В 2015 год Украина получила только два транша – 5 млрд долларов в марте и 1,7 млрд долларов – в августе 2015 года. В сентябре 2016 года МВФ выделил Украине третий транш – на 1 млрд долларов.

По итогам работы миссии МВФ в Киеве с 3 по 17 ноября 2016 года в фонде приняли решение, что Украине необходимо дополнительное время для реализации текущих задач, оговоренных в программе сотрудничества с МВФ.

