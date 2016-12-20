 

В Нацбанке заверили, что не допустят чрезмерных колебаний курса гривни

20 декабря 2016 г. 16:37
Источник: УНИАН
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Национальный банк Украины не допустит кризисных явлений на валютном рынке, спровоцированных временными волнениями в связи с национализацией "ПриватБанка", и имеет для этого все необходимые инструменты, включая достаточный объем золотовалютных резервов. Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий на пресс-конференции в Киеве.

"Национальный банк пристально следит за ситуацией на валютном рынке и не допустит развертывания кризисных явлений на валютном рынке. Мы имеем достаточно инструментов для сглаживания чрезмерных колебаний курса гривни, спровоцированных временными факторами", - сказал он.

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