В Нацбанке заверили, что не допустят чрезмерных колебаний курса гривни

Национальный банк Украины не допустит кризисных явлений на валютном рынке, спровоцированных временными волнениями в связи с национализацией "ПриватБанка", и имеет для этого все необходимые инструменты, включая достаточный объем золотовалютных резервов. Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий на пресс-конференции в Киеве.

"Национальный банк пристально следит за ситуацией на валютном рынке и не допустит развертывания кризисных явлений на валютном рынке. Мы имеем достаточно инструментов для сглаживания чрезмерных колебаний курса гривни, спровоцированных временными факторами", - сказал он.