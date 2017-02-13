В налогообложение недвижимости внесены изменения

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13 февраля 2017 г. 17:10
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С 1 января 2017 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс Украины, которые были внесены Законами Украины №1791-VIII и №1797-VIII. 

Как сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС, данные изменения распространяются, в частности, на местные налоги, в том числе на налог на недвижимое имущество.

Согласно внесенным в Налоговый кодекс Украины изменениям расширен перечень объектов жилой и/или нежилой недвижимости, которые не являются объектом налогообложения. К нему добавлены объекты нежилой недвижимости государственных и коммунальных, а также находящихся на балансе неприбыльных учреждений и организаций, детских санаторно-курортных учреждений и учреждений оздоровления и отдыха детей; неприбыльные объекты нежилой недвижимости государственных и коммунальных центров олимпийской подготовки, школ высшего спортивного мастерства, центров физического здоровья населения, центров из развития физической культуры и спорта инвалидов,  детско-юношеских спортивных школ и т.д.; объекты нежилой недвижимости баз олимпийской и паралимпийской подготовки; объекты жилой недвижимости, принадлежащие многодетным или приемным семьям, в которых воспитывается пять и более детей.

С 2017 года согласно изменениям в пп. 266.5.1 ПКУ ставки налога для объектов жилой и/или нежилой недвижимости не должны превышать 1,5% размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, за 1 кв.м. базы налогообложения (до 2017 года ставка не могла быть больше 3% размера минимальной зарплаты). 

Поскольку в соответствие с  пп. 12.3.4 Кодекса органы местного самоуправления должны были установить ставки налога на недвижимость на 2017 год до 15.07.2016 года (задолго до повышения минимальной заработной платы), то согласно п. 3 раздела ІІ Заключительных и  переходных положений Закона №1791 плательщики до принятия новых решений по ставкам применяют уже определенную ставку налога с коэффициентом 0,5. Юридическим лицам  необходимо учитывать, что изменение ставок в середине отчетного года вызовет необходимость представления уточняющей декларации по этому налогу и корректирование его суммы.

Что касается льгот, то согласно п.п. 266.4.1 Кодекса база налогообложения объекта/объектов жилой недвижимости, в том числе их долей, которые находятся в собственности физического лица - налогоплательщика, уменьшается:

  • для квартиры/квартир независимо от их количества - на 60 кв. метров;
  • для жилого дома/домов независимо от их количества - на 120 кв. метров;
  • для разных типов объектов жилой недвижимости, в том числе их долей (в случае одновременного пребывания в собственности налогоплательщика квартиры/квартир и жилого дома/домов, в том числе их долей), - на 180 кв. метров.

С 2017 года в соответствие с пп. 266.4.3 Кодекса льготы по налогу, предусмотренные пп. 266.4.1 и пп. 266.4.2 Кодекса, для физических лиц не применяются к объекту/объектам налогообложения, если их площадь превышает 5-кратный размер необлагаемой площади, установленной в пп. 266.4.1 Кодекса, а также к объекту/объектам налогообложения, которые используются их владельцами с целью получения доходов (сдаются в аренду, лизинг, ссуду, используются в предпринимательской деятельности).

Органы местного самоуправления с 2017 года должны подавать в соответствующий орган ГФС решение относительно ставок и предоставленных льгот юридическим и/или физический лицам по уплате данного налога уже до 25 декабря года, предшествующего отчетному, по форме, утвержденной КМУ (ранее решение подавалось до 1 февраля отчетного года в произвольной форме).

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