В Налоговом кодексе предусмотрены «налоговые каникулы» по налогу на прибыль, но не для всех

Харьковское управление Офиса крупных плательщиков налогов ГФС обращает внимание плательщиков налогов на то, что с 1 января 2017 года вступили в силу Законы Украины, которыми внесены изменения в налоговый Кодекс Украины (№ 1774-VIIІ, № 1791-VIII, № 1795-VIII, №1797-VIII).

Одним из налогов, которого коснулись изменения, является налог на прибыль предприятий. С 1 января 2017 года ставки этого налога не изменились, и базовая ставка осталась на уровне 18%.

можно выделить следующие изменения в части налога на прибыль:

• уточнено требование для неприбыльных организаций;

• исключена возможность зачисления налога на имущество в счет уплаты налога на прибыль;

• дополнены правила налоговой амортизации основных средств и нематериальных активов;

• разрешена ускоренная амортизация машин и оборудования;

• разрешена отрицательная налоговая корректировка в случае списания безнадежной дебиторской задолженности за счет резерва сомнительных долгов, одновременно уточнены критерии признания безнадежной задолженности;

• введены новые налоговые корректировки по некоторым операциям с неплательщиками налога на прибыль;

• введены «налоговые каникулы» на период до 31 декабря 2021 года, т.е. «нулевая» ставка налога на прибыль для микропредприятий с годовым доходом до 3 млн. грн. и размером начисленной за каждый месяц отчетного периода заработной платы (дохода) работников не меньше двух минимальных заработных плат, при условии соответствия критериям, установленным п. 44 подраздела 4 «Особенности взимания налога на прибыль предприятий», Переходных положений Налогового кодекса:

а) созданные в установленном законом порядке после 1 января 2017 года;

б) действующие, у которых на протяжении трех последних лет (или на протяжении всех предыдущих периодов, если с момента их образования прошло менее трех лет) ежегодный объем дохода задекларирован на сумму, которая не превышает трех миллионов гривен, и у которых среднеучетное количество работников на протяжении этого периода составляло от пяти до 20 лиц;

в) были зарегистрированы плательщиками единого налога в установленном законодательством порядке в период до 1 января 2017 года и у которых за последний календарный год объем выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг) составлял до трех миллионов гривен и среднеучетное количество работников составляло от пяти до 50 лиц;

• уточнены нормы относительно недопущения двойного налогообложения по операциям, осуществленным до 01.01.2015 (п. 42 подраздела 4 Переходных положений Налогового кодекса) .