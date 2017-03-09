В налоговую скидку можно включить расходы на уплату страховых взносов

Харьковское управление Офиса крупных плательщиков налогов ГФС доводит до сведения плательщиков налога на доходы физических лиц, что согласно п.п.166.3.5 п.166.3 ст.166 раздела IV Налогового Кодекса Украины (с изменениями и дополнениями, далее - Кодекс) налогоплательщик имеет право включить в налоговую скидку в уменьшение налогооблагаемого дохода плательщика налога по результатам отчетного налогового года, определенного с учетом положений пункта 164.6 статьи 164 этого Кодекса, фактически осуществленные им на протяжении отчетного налогового года расходы в уплату страховых платежей (страховых взносов, страховых премий) и пенсионных взносов, уплаченных налогоплательщиком страховщику-резиденту, негосударственному пенсионному фонду, банковскому учреждению по договорам долгосрочного страхования жизни, негосударственного пенсионного обеспечения, по пенсионному контракту с негосударственным пенсионным фондом, а также взносов на банковский пенсионный депозитный счет, на пенсионные вклады и счета участников фондов банковского управление как такого налогоплательщика, так и членов его семьи первой степени родства, которые не превышают (в расчете за каждый из полных или неполных месяцев отчетного налогового года, на протяжении которых действовал договор страхования):

а) при страховании налогоплательщика или по пенсионному контракту с негосударственным пенсионным фондом налогоплательщика, или на банковский пенсионный депозитный счет, пенсионный вклад, счет участника фонда банковского управления или по их совокупности - сумму, определенную в абзаце первом пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Кодекса (сумма, которая равняется размеру месячного прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года, умноженного на 1,4 и округленного до ближайших 10 гривен - в 2016 году 1930 гривен);

б) при страховании члена семьи налогоплательщика первой степени родства или по пенсионному контракту с негосударственным пенсионным фондом, или на банковский пенсионный депозитный счет, пенсионный вклад, счет участника фонда банковского управления в пользу такого члена семьи или по их совокупности - 50 процентов суммы, определенной в абзаце первом пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ, в расчете на каждого застрахованного член семьи (в 2016 году - 965 гривен).