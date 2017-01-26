В налоговую скидку теперь можно включать всю уплаченную за обучение сумму, но только в отечественных учебных заведениях

Харьковское управление Офиса крупных плательщиков налогов ГФС обращает внимание плательщиков налогов на то, что Законами Украины № 1791-VIII и №1797-VIII внесены изменения в налоговый Кодекс Украины, в частности, относительно налогообложения доходов физических лиц.

Так с 1 января 2017 года освобождены от обложения налогом на доходы физических лиц доходы от сдачи/продажи лома черных металлов (по коду 7204 УКТ ВЭД).

Для командировок за границу размер суточных, которые не требуют документального подтверждения и не облагаются налогом на доходы физических лиц, повышен до 80 евро в день.

Физическому лицу – предпринимателю на общей системе налогообложения предоставлено право на амортизацию основных средств, используемых в деятельности (кроме жилой недвижимости и автомобилей); расширен перечень расходов, но исключен из состава расходов розничный акциз.

Для пассивных доходов, выплачиваемых нерезидентам и хозяйственным субъектам, которые не являются плательщиками налога на прибыль предприятий, установлена ставка обложения 9% (50% общей ставки).

С 1 января 2017 года физическим лицам предоставлено право на обращение в контролирующий орган за получением консультативной помощи при заполнении годовой налоговой декларации без ограничения сроков (до внесения изменений срок обращения был до 1 марта года, следующего за отчетным периодом).

Теперь сумма, которую налогоплательщик может уплатить за обучение другого физического лица в отечественных учебных заведениях, без налогообложения такой суммы налогом на доходы физических лиц, увеличена до 3 минимальных зарплат, а также отменена обязанность учащегося отработать 3 года на предприятии, заплатившем за такое обучение.

Также снято ограничение по размеру суммы, уплаченной на обучение в отечественных учебных заведениях, которую налогоплательщик может включить в налоговую скидку по результатам отчетного года (в 2016г. включить можно было не более 1930 грн. в месяц).

Кроме того, увеличен срок использования необлагаемой целевой помощи на лечение, и предусмотрено право рассрочки в уплату налоговых обязательств, начисленных на сумму прощенных кредитов.