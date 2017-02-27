В НБУ отрицают отставку Гонтаревой

Пресс-служба Национального банка Украины не подтверждает информацию относительно отставки главы ведомства Валерии Гонтаревой. Об этом сообщает Нацбанк Украины в Facebook.

"В ответ на запросы СМИ, пресс-служба не подтверждает информацию об отставке Главы НБУ Валерии Гонтаревой. Как вы знаете, НБУ традиционно за месяц сообщает о предстоящих изменениях в составе Правления. Такого сообщения не было, а следовательно информация не соответствует действительности. Сейчас все члены Правления работают по плану и имеют плотный график работы", - отмечают в НБУ.

Напомним, ранее источники сообщили о намерении Валерии Гонтаревой уйти в отставку. Впрочем, по словам собеседников издания, официально заявление она не писала, однако заявила составу правления Нацбанка, что уходит с должности. Также источники сообщили, что данную инициативу поддержал президент Петр Порошенко, и Гонтаревой уже ищут замену.