В области реализуют энергоэффективный проект стоимостью в 60 млн грн

Перевести свою фабрику с газа на твердое топливо планирует компания «Филип Моррис Украина». С просьбой содействовать реализации проекта руководство предприятия обратилось к главе ХОГА Юлии Светличной.

Заместитель генерального директора ЧАО «Филип Моррис Украина» Игорь Крошко, в свою очередь, подчеркнул, что история взаимодействия инвесторов с ХОГА - позитивная. Совместно в регионе был реализован ряд социальных проектов.

«Сейчас мы хотели бы обсудить дальнейшие планы. Одна из наших инициатив – повысить энергоэффективность фабрики. Основная идея – переключиться с использования газа на использование твердого топлива, которое производится в Украине, а именно - шелухи подсолнечника. Инвестиции составляют порядка 60 млн грн», - сообщил Игорь Крошко.

К руководителю области заместитель гендиректора компании обратился с просьбой оказать организационное содействие реализации проекта.

«Проект, который вы планируете реализовать, действительно позволит экономить ресурсы. Все, что касается организационной части и содействия вашей работе, будем рассматривать, - заверила председатель ХОГА. - И готовы оказать всяческое содействие в рамках закона».