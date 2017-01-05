В Швейцарии закончилась длившаяся рекордные 25 месяцев дефляция

Потребительские цены в Швейцарии в декабре не изменились в годовом выражении, положив конец максимально долгому с 1971 года периоду дефляции в стране, длившемуся 25 месяцев подряд.

Согласно отчету Федерального управления статистики Швейцарии, потребительские цены снизились на 0,1% по сравнению с ноябрем.

Цены, рассчитанные в соответствии со стандартами ЕС, снизились на 0,1% в помесячном и на 0,2% в годовом выражении.

Стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков снизилась в декабре на 1% по сравнению с ноябрем, алкоголь и табачные изделия подешевели на 0,8%, одежда и обувь - на 2%. Между тем цены на услуги выросли на 0,1%, в том числе на транспортные - на 0,9%.