 

В Швейцарии закончилась длившаяся рекордные 25 месяцев дефляция

05 января 2017 г. 14:22
Источник: Интерфакс-Украина
38 просмотров

Потребительские цены в Швейцарии в декабре не изменились в годовом выражении, положив конец максимально долгому с 1971 года периоду дефляции в стране, длившемуся 25 месяцев подряд.

Согласно отчету Федерального управления статистики Швейцарии, потребительские цены снизились на 0,1% по сравнению с ноябрем.

Цены, рассчитанные в соответствии со стандартами ЕС, снизились на 0,1% в помесячном и на 0,2% в годовом выражении.

Стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков снизилась в декабре на 1% по сравнению с ноябрем, алкоголь и табачные изделия подешевели на 0,8%, одежда и обувь - на 2%. Между тем цены на услуги выросли на 0,1%, в том числе на транспортные - на 0,9%.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.