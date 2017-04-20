В случае неверного заполнения реквизитов платежных документов предусмотренна ответственность

Харьковское управление Офиса крупных плательщиков налогов ГФС напоминает, что если налогоплательщик неверно заполнил реквизиты платежных документов или по ошибке направил средства на несоответствующий код бюджетной классификации, средства не поступят на соответствующий счет бюджетной классификации, то есть, не будет погашена сумма денежного обязательства налогоплательщика.

В случае непогашения налогоплательщиком в установленные сроки самостоятельно определенного денежного обязательства такой налогоплательщик несет ответственность, установленную статьей 126 Налогового кодекса Украины, а именно:

• при задержке до 30 календарных дней (включительно), следующих за последним днем срока уплаты суммы денежного обязательства, - в размере 10% погашенной суммы налогового долга;

• при задержке более 30 календарных дней, следующих за последним днем срока уплаты суммы денежного обязательства, - в размере 20% погашенной суммы налогового долга.

- статьей 163-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях в виде штрафа на должностных лиц в размере от 5 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан. За действия, содеянные лицом, которое на протяжении года было подвергнуто административному взысканию за то же нарушение, - от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме того, на сумму налогового долга начисляется пеня.