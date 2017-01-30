 

В США второй банк стал банкротом с начала года

30 января 2017 г. 16:32
Источник: УНИАН
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В начала 2017 регулирующие органы штата Иллинойс в США прекратили деятельность чикагского Seaway Bank and Trust Company, говорится в пресс-релизе Корпорации по страхованию депозитов США (FDIC).

Таким образом, банк стал второй с начала года организацией, закрытой в стране, передает Gazeta.ru. Депозиты Seaway Bank and Trust Company по договоренности с FDIC перейдут State Bank of Texas (Даллас, штат Техас), а их владельцы станут вкладчиками State Bank of Texas. FDIC продолжит страховать средства на их счетах. На 30 сентября 2016 года Seaway Bank располагал активами на сумму около $361,2 млн, объем его депозитов составлял порядка $307,1 млн.

По оценкам корпорации, расходы Фонда страхования депозитов в связи с ликвидацией банка составят $57,2 млн. FDIC страхует депозиты на сумму до $250 тыс. В системе страхования на конец третьего квартала 2016 года участвовали 5980 банков и сберегательных учреждений.

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