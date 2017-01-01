 

В Украине намерены возмещать средства при возвращении упаковок от напитков

01 января 2017 г. 12:50
Источник: Дело.ua
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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №5614  о системе сбора и утилизации использованной тары.

Документ предлагает внедрить депозитную систему тары и обязать производителей и импортеров обозначать упаковку для напитков специальными этикетками. Такие этикетки будут свидетельствовать о том, что потребитель имеет право вернуть именно эту тару в точки сбора и сразу же получить возмещение.

Точкой сбора тары может быть автомат, магазин розничной торговли или другое место. При этом оператор депозитной системы будет возмещать выплаченные точками сбора суммы после передачи, подсчета и проверки собранной ими тары. В свою очередь, операторами депозитной системы могут быть любые зарегистрированные субъекты хозяйствования, у которых есть опыт в сфере управления отходами по международным стандартам и которые могут обеспечить производство надежных депозитных этикеток.

Согласно законопроекту производители и импортеры должны будут приобретать депозитные этикетки у аккредитованных операторов и наносить их на каждую единицу упаковки. Магазины розничной торговли, в свою очередь, не смогут допускать к продаже напитки, тара которых не обозначена депозитной упаковкой.

"Около 96,4% отходов, образующихся в Украине, попадают на свалки. Большую часть таких отходов составляет тара от напитков, преимущественно из полиэтилентерефталата и других полимеров. Эксперты отмечают, что на рынок Украины ежегодно поступает около 13 млрд упаковок из пластика, металла, стекла и картона для напитков. Потому необходимо привлечь производителей к утилизации отходов после потребления", — отмечается в пояснительной записке.

Систему сбора и утилизации упаковок намерены распространить только на тару из-под напитков, за исключением ликеро-водочной продукции, продукции, находящейся в режиме транзита, экспортной продукции и детского питания.

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