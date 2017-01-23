В Украине подорожала электроэнергия для бизнеса

Национальная компания госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ), увеличила на 1-3% розничные тарифы на электроэнергию на февраль для потребителей 1-го и 2-го классов напряжения энергопоставляющих компаний (кроме населения).

Тарифы увеличили для всех облэнерго (за исключением компаний Энергия-Новояворск во Львовской области и Атомсервис в Николаевской области).

В частности, для Киева (абонентов Киевэнерго) розничные тарифы для крупных промпотребителей увеличатся на 0,6% (на 0,84 коп. / КВт-час) до 147,71 коп. / КВт - час, а для потребителей 2-го класса - на 1,93% (на 3,23 коп. / кВт-час) до 170,72 коп. / кВт-час, по сравнению с январскими тарифами.

Для публичного акционерного общества Укрзализныця тарифы на электроэнергию в феврале увеличатся на 0,7-1,91%, или на 0,96-3,38 коп. / КВт-час, до 143,9-180,52 коп. / кВт-час в зависимости от класса напряжения.