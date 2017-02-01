 

В Украине подорожали бензин и дизтопливо

01 февраля 2017 г. 10:43
Источник: Зеркало недели
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Крупные сети автозаправочных станций в Украине повысили розничные цены на все виды бензинов и дизельного топлива.

Так, 30 – 31 января цены на заправках  сетей ОККО и WOG выросли на 50 коп/л, - до 25,99 грн за литр А-92; 26,99 грн/л (А-95); 27,99 грн/л (А-95+) и 23,99 грн/л (дизтопливо), пишет OilNews со ссылкой на информацию "Консалтинговой группы А-95".

Цена бензинов всех марок на 50 коп/л выросла в сети "Азовнефтепродукт плюс". На 10-35 коп./л подорожало топливо в сетях "Фактор", "Катрал" и "Татнефть". Эти изменения привели к росту средних розничных цен.

Так, бензины А-92 (23,65 грн/л) и А-95 (24,40 грн/л) выросли на 12 коп/л. На 13 коп/л подорожали премиальные марки "пятого" (25,40 грн/л). Стоимость ДТ выросла на 12 коп/л., до 21,01. Кроме  того, в период с 27 по 30 января сеть группы "Приват", которой подконтрольны АЗС "Авиас", ANP, "Укрнафта", "Мавекс" и др., повысила стоимость всех топлив на 50 коп/л.

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