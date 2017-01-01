В Украине повысилась минимальная зарплата

В воскресенье, 1 января 2017 года, вступил в силу соответствующий законопроект №5130 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины". Так, минимальная заработная плата повысилась до 3200 гривен.

Согласно документу, минимальная зарплата устанавливается на уровне выше прожиточного минимума для трудоспособных лиц, а размеры должностных окладов отвязываются от минимальной заработной платы.

Актом предусматривается новый порядок формирования тарифной сетки оплаты труда. Так, в бюджетной сфере минимальная тарифная ставка (должностной оклад) будет устанавливаться Кабинетом министров Украины.

В бюджетной сфере предприятия будут определять тарифные ставки самостоятельно в коллективных договорах. При этом минимальная тарифная ставка не может быть ниже прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года. Так, вносятся изменения в законы Украины, в которых заработная плата или должностные оклады определяются на основе минимальной заработной платы.

Предполагается определять их в соотношении к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц, установленному на 1 января календарного года. Законом также предусматривается продление особого порядка выплаты пенсий для работающих пенсионеров и определение максимального размера пенсии в абсолютной сумме на уровне 10 740 гривен.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко пообещал с начала года увеличить зарплаты военным АТО.