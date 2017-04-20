 

В Украине растет розничная торговля

20 апреля 2017 г. 18:57
Источник: УНИАН
15 просмотров

Оборот розничной торговли в январе-марте вырос на 3,1%.

Оборот розничной торговли в Украине в январе-марте 2017 года вырос на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, больше всего вырос оборот розничной торговли в Кировоградской, Киевской, Винницкой и Черниговской областях – на 7,6%, 7%, 6,2% и 6,2% соответственно.

При этом Госстат не обнародовал абсолютных значений.

Оборот розничной торговли в Украине в январе-феврале 2017 года вырос на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (в сопоставимых ценах) – до 104,287 млрд грн.

В 2016 году оборот розничной торговли в Украине увеличился на 3,7% по сравнению с 2015 годом (в сопоставимых ценах) – до 1,159 трлн грн.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.