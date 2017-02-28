 

В Украине решил самоликвидироваться еще один банк

28 февраля 2017 г. 10:49
Источник: Новое Время

Финбанк Александра Грановского подал на рассмотрение НБУ заявку на самоликвидацию, пишет FinClub со ссылкой на пресс-служба НБУ.

"На сегодня соответствующий пакет документов от ПАО Финбанк находится на рассмотрении НБУ. О принятом по результатам рассмотрения решении мы сообщим дополнительно", - сообщили в пресс-службе НБУ.

1 февраля состоялось внеочередное собрание акционеров ПАО Финбанк, на которых единогласно приняли решение о ликвидации банка.

После этого акционеры обещали обратиться в Национальный банк за предоставлением согласия на ликвидацию банка по инициативе акционеров.

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