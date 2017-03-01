 

В Украине сегодня подорожала электроэнергия для населения

01 марта 2017 г. 10:13
Источник: РБК-Украина
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Сегодня, 1 марта 2017 года, тариф на электроэнергию для бытовых абонентов (населения) в очередной раз повысился и составляет от 90 коп. до 1,68 гривен за кВт-ч в зависимости от объёма потребления.

Это пятое и последнее повышение тарифа на электроэнергию, которое Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла в конце февраля 2015 года. НКРЭКУ утвердила все пять повышений одним документом. Они вводятся автоматически.

Так, с 1 марта тариф для первого блока потребителей (до 100 кВт-ч в месяц) возрастет с 71,4 коп. до 90 коп. за кВт-ч. Для второго блока (от 100 до 600 кВт-ч в месяц) тариф возрастет с 1,29 грн до 1,68 грн за кВт-ч и для третьего блока (свыше 600 кВт-ч в месяц) с 1,63 грн до 1,68 грн за кВт-ч (все с учетом НДС).

Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии тариф составит 90 коп. за кВт-ч.
 

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