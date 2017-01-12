 

В Украине вместо налоговой милиции появится финансовая полиция

12 января 2017 г. 11:22
Источник: УНИАН
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Министерство финансов Украины планирует в ближайшие дни внести на рассмотрение правительства законопроект о создании финансовой полиции, предусматривающий проведение глубокой реформы силового подразделения налоговых органов и преобразование его в аналитическую службу. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк. 

«Ликвидация налоговой милиции и создание финансовой полиции - один из ключевых приоритетов Минфина. Этого очень ждет бизнес. Налоговая милиция однозначно должна быть ликвидирована. Мы планировали сделать это одновременно с созданием новой не силовой, а действительно эффективной, аналитической финансовой полиции, - отметил министр. - В ближайшие дни Минфин внесет на рассмотрение правительства законопроект о создании финансовой полиции, который ждет бизнес и о котором также говорится в меморандуме с МВФ». Данилюк подчеркнул, что документ практически готов, но проходит непростой процесс согласования с заинтересованными сторонами, в особенности с Министерством юстиции. 

«Сейчас мы отрабатываем комментарии Минюста и примем те, которые соответствуют нашим принципам создания новой службы, а именно: изменение силового подхода на аналитический, сокращение штата с 15000 человек до 2500 человек, невмешательство в работу честного бизнеса, обновление персонала через прозрачный конкурс и независимую отборочную комиссию, - отметил Данилюк. - Представители силового блока составят не более 25% от общего штата, а зарплаты, уровень которых уменьшит риск коррупции, позволят привлечь лучшие кадры». 

Министр также обратил внимание, что после рассмотрения в правительстве законопроект будет сразу же внесен в парламент.

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