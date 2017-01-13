 

В Украине внедрили новую строительную норму для повышения энергоэффективности зданий

13 января 2017 г. 17:38
Источник: УНИАН
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Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) разработало и внедрило строительную норму (ГСН) В.2.6-31:2016«Тепловая изоляция зданий», которая устанавливает требования к энергоэффективности и будет применяться при проектировании домов и зданий. Читайте также Минрегион сократил количество строительных норм в 2 раза – вице-премьер Зубко Об этом сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко на презентации строительной нормы. 

«Новая строительная норма «Тепловая изоляция зданий» - это установление минимальных требований к энергоэффективности зданий и внедрение единых со странами ЕС стандартов для расчёта показателей энергоэффективности», - сказал Зубко. 

По его словам, целью этой нормы является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов на отопление и охлаждение, обеспечение нормативных параметров микроклимата помещений.

Также вице-премьер отметил, что ГСН предусматривает требования к показателям энергоэффективности и теплотехническим показателям теплоизоляции.

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