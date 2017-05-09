В Украине вступили в силу новые правила продажи техники

09 мая 2017 г. 16:42
Источник: Зеркало недели
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С сегодняшнего дня в Украине вступило в силу постановление Кабинета министров о перечне групп товаров, которые подлежат гарантийному ремонту и которые впредь должны продаваться исключительно с помощью регистратора расчетных операций (РРО), сообщается в соответствующем постановлении Кабмина от 16 марта 2017 №231.   

В перечень попали более 300 товаров: холодильники, плиты, насосы, котлы, кондиционеры, стиральные машины, пылесосы, бойлеры, принтеры, сканеры, ноутбуки, телефоны, колонки и даже электронные книги с внешними жесткими дисками.

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