В Украине вступили в силу новые правила продажи техники

С сегодняшнего дня в Украине вступило в силу постановление Кабинета министров о перечне групп товаров, которые подлежат гарантийному ремонту и которые впредь должны продаваться исключительно с помощью регистратора расчетных операций (РРО), сообщается в соответствующем постановлении Кабмина от 16 марта 2017 №231.

В перечень попали более 300 товаров: холодильники, плиты, насосы, котлы, кондиционеры, стиральные машины, пылесосы, бойлеры, принтеры, сканеры, ноутбуки, телефоны, колонки и даже электронные книги с внешними жесткими дисками.