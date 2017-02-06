В Украину вырос приток валюты благодаря металлургии

Металлургические заводы Украины в январе 2017 года нарастили поступления от экспорта черных металлов на 71,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до $655 млн (в январе 2016 года – $381 млн).

Согласно информации Государственной фискальной службой, на черные металлы за этот период пришлось 21,64% общего объема поступлений от экспорта товаров против 18,64% за первый месяц прошлого года.

Кроме того, Украина в январе 2017 года увеличила экспорт металлоизделий на 37,7% – до $58,6 млн. В декабре их поставлено на $61 млн.

За этот период импорт металлоизделий возрос на 14,3% – до $45,7 млн. В декабре импортировано на $59,2 млн.