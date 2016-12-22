В Японии одобрили рекордный бюджет на $830 миллиардов

Правительство Японии одобрило бюджет на 2017 финансовый год, который начнется 1 апреля, на небывалую по размерам сумму в 97,5 триллиона иен (830 миллиардов долларов). В том числе, социальные расходы возрастут на 0,5 трлн иен до рекордной величины 32,5 трлн иен.

Расходы на обслуживание долга сократятся на 83,6 млрд иен — до 23,5 трлн иен благодаря низким ставкам. Налоговые доходы в новом году, как ожидается, достигнут 26-летнего максимума на отметке 57,7 трлн иен. Также увеличили военный бюджет на 1,4% — до 5,13 трлн иен ($43,66 млрд), сообщает Reuters.

Таким образом, если парламент (который контролируется правящей ЛДПЯ) утвердит бюджет, рост военных расходов будет продолжаться уже пять лет подряд. Рост расходов происходит на фоне усиления военного присутствия Китая в Восточно-Китайском море и угрозы со стороны баллистических ракет КНДР.