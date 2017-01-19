Валютные качели: гривня "отвоевала" у доллара 14 копеек

В четверг, 19 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,41/27,48 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,2409/29,3156 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4655/0,4682 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 27,4448 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 176 сделок на сумму 76,18 млн долл.