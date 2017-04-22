Великобритания впервые с XIX века прожила день без угля

В течение всего дня 21 апреля 2017 года Великобритания не использовала электрическую энергию, для производства которой использовался бы каменный уголь. Подобное произошло впервые с XIX века, пишет BBC.

По данным британского оператора линий электропередачи, день 21 апреля стал поворотным моментом в программе поэтапного отказа от использования угля к 2025 году. Уголь является одним из самых сильных источников загрязнения среди ископаемых видов топлива, и налог на выбросы вредных веществ уже привел к тому, что угольные электростанции стали экономически невыгодными.

В декабре 2015 года в Великобритании закрылась последняя глубокая угольная шахта Келлингли, которая располагалась в Йоркшире на севере Англии. В ней на 800-метровой глубине работали 450 человек. Пока в Британии все еще продолжают работать несколько угольных карьеров.

На конец 2015 года в ЕС работали 280 угольных электростанций. На уголь в 2015 году пришлось 24% электроэнергии, вырабатываемой в ЕС. Доля угля в энергетике Европы сокращается, но пока некоторые страны, включая Польшу и Чехию, не планируют полностью отказаться от этого вида электроэнергии.

Напомним, что в Украине на угле полностью или частично работают все 14 тепловых электростанций. Часть угля приходится импортировать в связи с тем, что основные шахты находятся на территории, которая сейчас контролируется подконтрольными России боевиками "ДНР" и "ЛНР".